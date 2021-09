Piccinetti: “Benassi terzino? L’allineamento per il fuorigioco non è un meccanismo che acquisisci in un giorno. Sottil deve crescere se vuol dimostrare di essere da Fiorentina”

L’ex giocatore della Fiorentina e allenatore della Primavera viola, Claudio Piccinetti, nella sua analisi della partita contro l’Inter, si è soffermato su Riccardo Sottil e il suo apporto in campo: “Intanto ha fatto gol ai campioni d’Italia e questo non è poco. Però se vuol dimostrare di essere da Fiorentina, deve crescere. Con Sottil e Gonzalez contemporaneamente davanti, i viola sono meno equilibrati, hanno minore copertura rispetto a quando in campo c’è Callejon“.

Su Marco Benassi impiegato come terzino, Piccinetti spiega: “Io non l’avrei fatto giocare lì, ma ci dobbiamo abituare in futuro a vedere i giocatori che sanno fare tutto. Italiano ha fatto questo ieri sera. Come fai a dare un ordine a un reparto se ogni settimana cambi una o due pedine. L’allineamento per il fuorigioco non è un meccanismo che acquisisci in un giorno”.