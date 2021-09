Piccinetti: “Italiano ha lanciato un messaggio chiaro al gruppo e l’asticella del rendimento si è alzata. Il posto da titolare assicurato non ce l’ha nessuno”

23 giocatori già utilizzati dalla Fiorentina in sole tre giornate di campionato. Una rivoluzione c’è stata anche in questo senso.

“Italiano ha lanciato un messaggio chiaro al gruppo – ha detto l’ex giocatore della Fiorentina ed ex tecnico della Primavera viola, Claudio Piccinetti, intervenuto su Lady Radio – Non voglio musi lunghi e tutti dobbiamo remare dalla stessa parte. E chi vuole il posto da titolare deve fare sacrifici e deve meritarselo e il posto assicurato non ce l’ha nessuno”.

Poi ha aggiunto: “L’asticella del rendimento di certi giocatori si è già alzata, perché per esempio chi vuole andare con la propria nazionale non può fare altrimenti”.