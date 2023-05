Piccinetti: “Non è assolutamente vero che la Fiorentina ha finito la benzina. Se la squadra avesse avuto più giocatori di personalità avrebbe gestito meglio l’andata col Basilea”

L’ex calciatore ed allenatore della Fiorentina Primavera Claudio Piccinetti ha parlato a Lady Radio in vista dell’imminente sfida di Conference League contro il Basilea.

Ecco le sue parole: “Italiano dovrà studiare le soluzioni migliori per far male al Basilea che a Firenze ha saputo difendersi in modo brillante. La Fiorentina non affronta dei fenomeni, ma un gruppo giovane, fresco e con belle individualità, una squadra coesa. Ci sono ampie speranze di passare, e la Fiorentina non è vero niente che è cotta. Dal punto di vista mentale però non è facile inquadrare ogni gara nella maniera giusta. Emotività, stress e mancanza di lucidità fanno la differenza. Con l’Udinese ho visto una squadra che ha corso, che ha carburante nel serbatoio”.

“Spesso la Fiorentina in trasferta ha fatto grandi partite e può recuperare. Una rete, anche due, si possono trovare sempre, fondamentale avere l’equilibrio in campo. La Fiorentina ha trovato una squadra che si è chiusa bene, ma anche al Franchi ha creato le giuste situazioni per segnare. Nel primo tempo la squadra viola non ha giocato male. A Basilea avremo motivazioni, la partita è attesa. Atteggiamento sbagliato purtroppo sul gol di Diouf così come Mandragora ha commesso un errore facendo fallo nel finale, generando la punizione da cui è derivato il gol del 2-1”.

“Italiano sceglierà i calciatori più in forma e motivati, ha tutta La rosa a disposizione. Potrebbe essere la partita di Cabral, che ha certamente motivazioni. Il brasiliano però deve essere più presente in campo. Lo stesso vale per Gonzalez ed Ikone. Entrambi hanno le qualità per far saltare il banco. Mi aspetto qualche accorgimento dopo la partita dell’andata. Brekalo? Ha dimostrato di avere tecnica, vivacità e intraprendenza per dare fastidio. Saponara invece più adatto per congelare il gioco con la sua qualità e la sua intelligenza tattica”.

“Prevedo una partita molto diversa da quella del Franchi. Mi aspetto tanto da Bonaventura, spero sia la giornata giusta perchè può davvero fare la differenza. E’ il leader tecnico della Fiorentina. Tuttavia se la Fiorentina avesse avuto più giocatori di personalità all’andata avrebbe gestito diversamente la partita. Biraghi è inesauribile, gioca sempre, pare abbia un’energia che davvero non finisce mai”.