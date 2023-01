Piccinetti: “Oggi Bianco deve assolutamente giocare: ha carattere e non si possono arretrare giocatori come Bonaventura”

Claudio Piccinetti, opinionista radiofonico, si è espresso a Lady Radio su Alessandro Bianco, il classe 2002 della Fiorentina che oggi potrebbe partire dal primo minuto contro il Monza:

“Io sono assolutamente per buttare dentro il “bimbo”. Ha carattere, è uno tosto, ma soprattutto, non si possono arretrare altri tipi di giocatori. Bonaventura non va spostato dalla sua posizione e non credo che gli altri possano giocare davanti alla difesa. Dobbiamo dare fiducia in Italia a questi ragazzi… se non in queste occasioni, quando? Oggi le Primavere sono piene di stranieri e squadre come la Fiorentina devono farli giocare i 21enni“.