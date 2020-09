Piccini è ufficialmente un calciatore dell’Atalanta e lo sarà a titolo definitivo a…prezzo di saldo!

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’Atalanta ha reso noto l’arrivo in prestito con diritto di riscatto dal Valencia dell’esterno Cristiano Piccini, ex “canterano” viola. Da quanto emerge, le cifre per il suo riscatto saranno veramente low cost, con i nerazzurri che potranno aggiudicarsi l’esterno toscano con soli tre milioni di euro. Piccini è già arrivato a Bergamo e ha svolto con successo le visite mediche: adesso c’è anche l’annuncio ufficiale.

