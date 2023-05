Pierguidi: “A Firenze serve la riqualificazione dello stadio, un parcheggio da tremila posti e la tramvia e li faremo. I 55 milioni? Non vedo perché non possa versarli uno sponsor come a Torino”

Il presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi, in un’intervista rilasciata a Il Tirreno, è tornato a parlare del futuro dello Stadio Artemio Franchi e del quartiere di Campo di Marte.

“Commisso ha detto che non avrebbe messo un euro se non avesse avuto il totale controllo dell’operazione ed è stato coerente – ha sottolineato Pierguidi – Il progetto prevedeva anche un’area commerciale e un albergo intorno allo stadio. Mi pare logico che adesso il Comune debba concentrarsi sullo stadio”.

E ancora: “A Firenze serve uno stadio coperto, con nuove tribune, nuove sedute e servizi igienici moderni. Il Franchi, inoltre, è costruito con cemento armato vecchio di cento anni, potrebbe diventare un rischio non intervenire. Dobbiamo salvarlo dal degrado. E anche al quartiere non serve altro se non la riqualificazione dello stadio, un parcheggio da 3mila posti nella zona di Campo d’Arrigo e la tramvia. E sono cose che si faranno“.

Resta il nodo legato al reperimento dei 55 milioni che mancano: “Sono convinto che si troveranno. Abbiamo un grande sindaco, ci sta lavorando. Certo, una soluzione alternativa potrebbe esserci…Si potrebbe pensare a una sponsorizzazione come già avvenuto in altre città. Allianz dà alla Juventus 100 milioni in dieci anni perché lo stadium di Torino porti il nome della compagnia. Non vedo perché non si possa fare anche a Firenze. Stiamo parlando di mettere il proprio brand su una stadio monumentale, famoso in tutto il mondo. E poi stiamo parlando di Firenze”.