Pierguidi: “Nessuna preclusione su una notte che la città aspetta da una vita”. E se ci sarà da aspettare le 4 al Franchi…

Stadio Franchi aperto nel giorno della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham e maxischermi per vedere la partita. Questo lo scenario che va prefigurandosi.

Ma non solo, c’è anche la possibilità che la serata diventi nottata, perché i viola ripartiranno subito dopo la finale da Praga, con ritorno previsto per le 4 di notte. La speranza è che quella squadra poi faccia la propria passerella, con il trofeo in mano all’interno dello stadio.

“Siamo pronti a festeggiare nel rispetto delle regole e non esiste alcuna preclusione su una notte che tutta la città aspetta da una vita”, queste le parole pronunciate dal presidente del Q2, Michele Pierguidi, e riportate da La Repubblica. Pieno sostegno dunque anche da parte delle istituzioni per rendere unica questa serata.