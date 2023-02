Pierguidi: “Ringrazio la proprietà della Fiorentina per il Centro Sportivo. La corretta gestione amministrativa per me vale qualche punto in più. Firenze avrà stadio moderno con tutti i comfort”

Il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione della partita dell’Assedio in programma venerdì prossimo. Ecco le sue parole riportate da Radio Bruno:

Sull’incontro ACF-Nardella? “Quando ci si parla è una cosa positiva, mi sembra sia andato anche bene da quello che ho sentito. Quello che c’è di certo è che dopo anni di chiacchiere Firenze potrà avere uno stadio moderno con le curve vicino al campo e con tutti i comfort di uno stadio che può ospitare una finale di Europa League”.

Sulle polemiche Oicomos? “Ne sento tante al giorno, non mi interessano e mi interessa che venga fatto. E’ stato bravo Nardella a farsi dare i soldi del Pnrr destinati alla cultura e ai monumenti proprio perché, è bene ricordarlo, il Franchi viene considerato un monumento. Quei soldi non erano destinati alla sanità, è bene sottolinearlo perché si sentono tante cose, potevano essere destinati a monumenti a Reggio Calabria o Bolzano o a Firenze”.

Cosa pensa della Fiorentina? “Avere un centro sportivo bello, per il quale ringrazio la proprietà, e uno stadio nuovo, per il quale ringrazio l’amministrazione, sono due buone basi come il fatto che la Fiorentina sia una società sana non coinvolta nelle chiacchiere che riguardano altri club, credo infatti che una corretta gestione amministrativa sia come un punto in più, da fiorentino. Poi mi auguro che si possa fare sempre meglio, mi pare che la passione ci sia, ci vuole qualche momento in più per carburare meglio ma le prospettive siano positive”.