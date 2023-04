Pierguidi: “Tutte le forze politiche del Quartiere sono per il restyling del Franchi, eppure non ci siamo mai permessi di parlare a nome di tutti gli abitanti di Campo di Marte. Strano che qualcuno l’abbia fatto”

Con una mossa che abbiamo definito un autogol, alcuni abitanti di Campo di Marte hanno scritto una lettera lady Pnrr Céline Gauer, premendo per non concedere i fondi per la realizzazione del restyling dello stadio Artemio Franchi.

A seguito di questo fatto il presidente del Q2, Michele Pierguidi, è intervenuto su La Nazione per dire: “Per quanto riguarda il restauro dello stadio, siamo tutti d’accordo, maggioranza e opposizione del consiglio di quartiere democraticamente eletto. E nonostante tutto non ci siamo mai permessi di parlare a nome di tutti gli abitanti di Campo di Marte, che sono 90mila: è molto strano che qualcuno si arroghi questo diritto, senza avere alcuna rappresentanza”.

Pierguidi ha poi aggiunto: “Arriva la tramvia e finalmente avremo un parcheggio da tremila posti che risolverà le annose questioni della sosta. Inoltre con il sindaco e l’assessore abbiamo già parlato con il nuovo comandante della polizia municipale e siamo d’accordo che verrà realizzata la ztl viola, un passo importante per i residenti nei giorni delle partite della Fiorentina in casa. Presteremo la massima attenzione a tutte le fasi dei lavori per fare di Campo di Marte un quartiere ancora migliore”.