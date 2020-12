Pierguidi: “Stadio necessario, ma no ad un Flaminio-bis. Il Franchi è la prima opzione, ma in caso contrario facciamolo a Campi Bisenzio”

Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2, si è così espresso al “Salotto Viola” su Italia 7 in merito alla questione Artemio Franchi:

“Nessuno ha mai detto che non si tratta di un’opera architettonica ma ci si dimentica che è uno stadio dove vedere le partite a cui serve manutenzione. Penso che Nervi l’avesse progettato per poterci stare bene, non per visitarlo come un monumento equestre. Se si interviene prontamente e in modo profondo è possibile mantenerlo, magari verranno dall’America i grandi intellettuali e archistar, comunque è evidente che Firenze non vuole uno stadio degradato e così com’è rimane difficile mantenere per il Franchi la funzione di stadio. Il Comune fa fatica. A me dispiacerebbe che per non privarsi di alcune cose belle rischiassimo un Flaminio-bis. Il Franchi è la prima opzione, ma in caso contrario facciamolo a Campi Bisenzio. Ora c’è pure una legge dello Stato che un restauro dello stadio si può fare: il Ministero deve specificare ciò che deve rimanere. In ogni caso lo stadio alla Fiorentina serve, altrimenti il Comune dovrà trovare una soluzione perché il Franchi non è più adatto alla Serie A ma è difficile che da solo possa rifarlo. Magari uno dei tanti ammiratori tirerà fuori i milioni necessari…”