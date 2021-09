Pierini: “Inter fortissima ma la Fiorentina non si snaturerà. Vlahovic diventerà più forte di Lautaro”

L’ex giocatore della Fiorentina Alessandro Pierini ha parlato a Tuttomercatoweb: “Mi aspettavo che Italiano lasciasse subito un segno per identità di gioco. Quando fa le sue scelte non guarda in faccia nessuno. Sapevo che la scelta di puntare su di lui era quella giusta perché l’ho visto allenare. E’ uno che crede fortemente in quello che fa e di conseguenza lo fanno anche i giocatori. Basta pensare a gente come Callejon, che l’anno scorso non giocava mai e ora è titolare indiscusso”.

E poi in vista della partita di domani ha aggiunto: “Credo che la Fiorentina giocherà nel solito modo contro l’Inter perché è la filosofia di Italiano, è giusto che continui a farlo pur con accorgimenti in base agli avversari. L’Inter è la candidata numero uno a vincere lo scudetto perché ha perso giocatori importanti ma li ha sostituiti con altri più funzionali al gioco di Inzaghi. Ha la miglior difesa del campionato, un centrocampo solido, poi per carità le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Vlahovic o Lautaro? Scelta difficile, non saprei. Forse Lautaro ora ha un po’ di esperienza in più ma credo che Vlahovic diventerà più forte dell’argentino”.