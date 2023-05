Pierini: “La Fiorentina ha la testa alle coppe anche se Italiano non lo ammetterà mai. L’Udinese ha un vantaggio da non sottovalutare sui Viola”

Da doppio ex, Alessandro Pierini, analizza la sfida tra Fiorentina e Udinese che ci sarà domenica prossima.

In un’intervista rilasciata al Messaggero Veneto, l’ex difensore ha detto: “L’Udinese è in gruppo, ma per scattare dovrà provarci fin da Firenze, anche perché la Viola ha la testa alle coppe. Anche se Italiano non lo ammetterà mai, adesso la priorità sono le due semifinali col Basilea che stanno elettrizzando la città”.

Poi ha ribadito il concetto: “Credo che per vincere l’Udinese dovrà approcciare bene la sfida avendo il vantaggio, da non sottovalutare, di una Fiorentina con la testa alle coppe. A Firenze un titolo manca da oltre vent’anni e il momento è cruciale per la Viola”.