Pierini: “La Fiorentina ha una convinzione diversa, è cambiata psicologicamente. Cabral sempre determinante”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Alessandro Pierini è intervenuto a Radio Sportiva per parlare dell’ottima vittoria della Viola contro l’Inter: “Ieri i dettagli hanno fatto la differenza, ma la Fiorentina ha giocato con forza e fiducia, trovando la sua identità. Da inizio campionato la squadra ha spesso cambiato il modo di giocare, c’era qualcosa che non girava, mentre adesso si vede una convinzione diversa, soprattutto sotto l’aspetto psicologico“.

Sulla possibilità di vincere un trofeo: “Sicuramente è concreta. La sfida in Coppa Italia è più che abbordabile (senza nulla togliere alla Cremonese), poi può succedere di tutto in un’eventuale partita secca in finale. La Fiorentina non è la più forte in Conference League, ma ha ottime possibilità. Cabral? Cresciuto tantissimo, è sempre determinante per tutta la squadra“.