Pierini: “La Fiorentina non può che guadagnare autostima, anche dopo la sconfitta con l’Inter. Italiano non porta al crollo fisico”

Da doppio ex, Alessandro Pierini ha parlato della nuova Fiorentina, in vista della sfida di Udine: “Dopo l’Inter, la Fiorentina ne è uscita con consapevolezza nei propri mezzi, fino al gol del pareggio la squadra meritava ampiamente la vittoria e con più di un gol di scarto. Mettere sotto per buona parte del match la più forte del campionato è una conferma di quanto di buono fatto vedere nelle prime giornate. Da queste partite non può che scaturire fiducia e autostima” ha detto a Radio Bruno.

Una parentesi anche sul tipo di calcio di Italiano: “E’ un calcio che richiede grosso dispendio di energie, grandi sforzi a partire già dagli attaccanti, però non credo che sia un discorso fisico perché se uno è bravo e organizzato, non fa eccessiva fatica. Soprattutto se riesce a controllare l’avversario e a correre in avanti e non indietro. Italiano sfrutta al massimo i 5 cambi perché spreme i giocatori ma non vedo un legame fisico con il calo della ripresa. Con l’Inter è stata questione anche mentale, l’aver preso i due gol in pochi minuti”.