Pierini: “Milenkovic punto di riferimento anche quando non gioca. Italiano? In questa stagione è cresciuto”

L’ex giocatore della Fiorentina Alessandro Pierini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Adesso la squadra è in fiducia, i giocatori si trovano e forse serviva loro soltanto un po’ di tempo per adattarsi agli schemi di Italiano. La crescita degli attaccanti poi è evidente, per quanto riguarda i difensori invece il discorso è diverso. Milenkovic è un punto di riferimento in campo e fuori, anche se quest’anno ha avuto qualche infortunio. Tra Martinez Quarta e Igor, invece, preferisco il primo sebbene anche il brasiliano stia facendo molto bene”.

E poi ha aggiunto: “Quello del mental coach oggi è un ruolo molto importante, soprattutto per l’allenatore. Un tecnico deve sapere motivare la squadra tutte le settimane, e non è semplice trovare sempre la corda giusta da toccare. Italiano ha avuto la bravura e l’intelligenza di cambiare quando la squadra non rispondeva più. E’ un allenatore con grandissima passione e tante idee, credo che questo secondo anno a Firenze lo abbia migliorato sotto certi aspetti”.