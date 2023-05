Pierini: “Non è facile fare il difensore nel gioco della Fiorentina, si corrono tanti rischi. Sbagliato dare la colpa ad un singolo, un errore tira l’altro”

Intervenuto a Radio Bruno per commentare il rendimento della difesa viola nella trasferta di Salerno, l’ex difensore della Fiorentina Alessandro Pierini ha parlato così: “Dar la colpa ad un singolo è sbagliato, la Fiorentina non ha funzionato a Salerno nei suoi automatismi difensivi. Spesso un errore tira l’altro in queste circostanze. Per i difensori è molto più difficile giocare con tanti metri alle spalle ed essere sempre uno contro uno. Non è facile fare il difensore per come gioca la Fiorentina, sono tanti i rovesci della medaglia, pro e contro”.

E ancora: “I centrali viola mi piacciono tutti, credo che le problematiche principalmente derivano dall’attenzione. Il pacchetto viola si completa bene a vicenda. Quando si ha palla poi oggi i difensori sono i primi a dover costruire e fare gioco, corrono tanti rischi. Ora serve alzare il livello di attenzione. Italiano l’ho incrociato a Spezia ed ho potuto vedere coi miei occhi la passione e l’entusiasmo che ha e che riesce a trasmettere alla squadra. Ha idee di gioco”.