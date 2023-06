Pierguidi: “Firenze è orgogliosa di Biraghi. Ben venga che la Fiorentina si sposti al Padovani”

Questo pomeriggio prima della prima semifinale di calcio storico il presidente del calcio storico fiorentino Michele Pierguidi ha parlato da Piazza della Signoria ai media presenti. Queste le sue parole riportate da Radio Bruno:

“Speriamo sia una bella fiornata, per ora il tempo sta reggendo e credo che sarà sicuramente una giornata particolare, visto anche il cambiamento del corteo per volere del direttore Giovannelli. Ci saranno poi anche i Bianchi e gli Azzurri che si sfideranno, una delle sfide più attese da tutta Firenze: una tra le rivalità più sentite. Se verrà replicato quanto fatto Credo che lo spettacolo non mancherà”.

Ha poi analizzato la scelta di Biraghi Magnifico Messere: “A lui il calcio storico piace ed essendo il capitano della Fiorentina rappresenta la squadra della nostra città: è già venuto a vedere il calcio storico perché ne è appassionato, di conseguenza è molto orgoglioso di ricoprire questo ruolo. Rappresentando la squadra della nostra città, e quindi credo che sia una cosa gradita a tutti i fiorentini. Quest’anno la Fiorentina ci ha regalato una grande annata, e sono della convinzione che raggiungere due finali in un anno non è un evento abituale per noi: io ho assistito a quella di Avellino, mi auguro che ce ne sia un’altra prima di 33 anni. Ma è vero che siamo nati per patire“.

Ha poi concluso parlando della soluzione Padovani:“Vorrei parlare di calcio in costume oggi. Prima di far eun commento su un tema cosi importante, vorrei leggermi per intero le parole del presidente Commisso. Ho sempre lottato per la Fiorentina nel mio quartiere quindi, ben venga una situazione del genere“.