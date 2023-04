Pierozzi ancora protagonista: il difensore viola segna ma la Reggina non va oltre il pari a Benevento

Una versione tutt’altro che esaltante della Reggina pareggia 1-1 a Benevento grazie al gol del difensore della Fiorentina Niccolò Pierozzi. Il 2001 fiorentino, in prestito ai calabresi, ha firmato il gol del momentaneo vantaggio reggino al Vigorito, battendo il portiere giallorosso Paleari sul preciso assist di Liotti.

Per Niccolò Pierozzi si tratta del quarto gol in campionato. Tutti i 90 più recupero per il giocatore della Fiorentina che ha agito da esterno destro nel 3-5-2 di mister Filippo Inzaghi. Altra prova più che discreta per il giocatore viola, che ha rimediato anche un giallo al 44′. Reggina che impatta ma rimane saldamente in zona playoff, attualmente al quinto posto in classifica a quota 49 punti.