Pierozzi e compagni spingono la Reggina verso la Serie A, ma la giustizia sportiva potrebbe inguaiare gli amaranto

Sono arrivate le richieste della Procura Federale in merito al caso Reggina, che è stato discusso oggi nelle aule del Tribunale Nazionale Federale. Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, la richiesta è di tre punti di penalizzazione nei confronti del club amaranto da scontare in questa stagione sportiva.

Attualmente il club staziona al quinto posto, in piena zona playoff a 49 punti. Con i tre punti di penalizzazione la Reggina scenderebbe a 46 al pari del Pisa, ai confini della zona per tentare la salita in Serie A. Nell’ultimo match di campionato è arrivato un pareggio contro il Benevento proprio grazie al gol di Niccolò Pierozzi, giovane in prestito dalla Fiorentina. La penalizzazione sarebbe una vera e propria mazzata per la squadra calabrese.