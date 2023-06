Pierozzi ha già la strada tracciata, il prototipo di calciatore che piace a Commisso. Exploit Munteanu

Tanti sono i calciatori che la Fiorentina ha dato in prestito nel corso dell’ultima stagione.

Le buone notizie, da questo punto di vista, arrivano sicuramente da Niccolò Pierozzi, terzino destro che ha giocato 36 partite, realizzato quattro gol e fatto due assist con la Reggina in Serie B. Per lui la strada è tracciata, scrive stamani La Nazione, da luglio sarà a disposizione di Italiano come vice Dodô. Fiorentino classe 2001 è il prototipo di calciatore che piace a Commisso.

Ottime notizie arrivano anche dal fronte Louis Munteanu che ha vinto il campionato in Romania ed è andato in doppia cifra realizzativa. Adesso potrebbe esserci per lui anche l’esordio nella nazionale maggiore rumena.