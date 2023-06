“Pierozzi maturo e con le idee chiare: il suo sogno è rientrare alla Fiorentina. Caprile grande personalità, non è da tutti giocare 40 partite in una stagione a Bari”

L’ex tecnico della Pro Patria , Luca Prina , è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare due suoi ex giocatori che il prossimo anno potrebbero vestire la maglia viola:

“Caprile? Al primo allenamento con me, cambiò completamente la squadra.. Non pensavo riuscisse a giocare 40 partite a, vedendo le ambizioni del club”.E su: “. È un ragazzo maturo con le idee chiare. E’ stato protagonista in Serie B. È molto bravo in fase offensiva. Alla, nel suo primo anno tra i professionisti, ha perfezionato la fase difensiva”.