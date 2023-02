Niccolò Pierozzi, giovane viola in prestito alla Reggina, ha parlato in conferenza stampa dopo il gol messo a segno contro il Modena. Queste le sue dichiarazioni:

“Per noi questa è una vittoria fondamentale per il morale. Nemmeno io non ero contento delle mie ultime prestazioni, questi tre punti servivano. Siamo tranquilli e sereni. Il tiro era nello specchio, non era fortissimo ma la deviazione ha alzato la traiettoria. Arrivare a 7 o 8 gol? Speriamo”.