Dopo circa un mese è tornata a vincere in Serie B la Reggina di Inzaghi e di Niccolò Pierozzi, terzino destro in prestito dalla Fiorentina. Gli amaranto hanno battuto il Como per 2-1, con l’esterno viola titolare e in campo fino al 90′: per lui però potrebbe non esserci fase play-off, a causa dei 7 punti di penalizzazione che hanno colpito la Reggina. A due giornate dal termine comunque l’ultimo posto utile dista solamente un punto.