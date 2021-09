Pin: “Europa? Non mettiamo limiti a questa Fiorentina. Italiano è un condottiero straordinario”

L’ex giocatore della Fiorentina, Celeste Pin, ha parlato a TMW Radio analizzando l’avvio di stagione e le prospettive future della squadra di Vincenzo Italiano.

Queste le sue parole: “Obiettivo Europa? È un gruppo coeso, con un condottiero straordinario come Italiano. Non mettiamo limiti a questa squadra, ma dodici punti in sei partite sono già un buon segno. Contro il Napoli mi aspetto una partita da primi della classe. Il Napoli è una grande squadra e Osimhen non bisogna farlo giocare, ma la difesa viola a Udine non ha preso gol. Sono fiducioso”.