Pin: “La Fiorentina non ha un leader difensivo. Quarta ha tutto per diventare un pilastro, ma a volte si perde in cose semplici”

Intervistato dal Brivido Sportivo, l’ex calciatore della Fiorentina Celeste Pin, ha analizzato così alcune tematiche del mondo viola: “Martinez Quarta ha tutto per essere un pilastro difensivo, ma a volte si perde nelle situazioni semplici. C’è da dire, nonostante abbia una grossa fiducia in Igor, che la Fiorentina non ha un leader nel reparto difensivo. Ma questo può essere sopperito se tra i centrali andrà a crearsi la giusta intesa.

Poi ha proseguito: “La Fiorentina dovrà trovare continuità. Trovato questo elemento essenziale, penso che si potrà ambire ad un obiettivo europeo, nelle corde di questo gruppo. La garanzia migliore, resta Vincenzo Italiano”.