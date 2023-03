Pin: “La Fiorentina può arrivare in finale di Conference. Italiano si è inventato di tutto, la squadra è in lotta su tre fronti. Punto su Castrovilli, ha qualità per spaccare le partite”

L’ex difensore della Fiorentina Celeste Pin ha parlato in vista della sfida europea tra i viola e il Sivasspor. Ecco come si è espresso su vari temi l’ex calciatore gigliato al Brivido Sportivo: “Ultimamente ho sentito troppo allarmismo attorno alla Fiorentina. Non ho mai squadra di Italiano in pericolo di essere risucchiata nella bagarre della lotta per non retrocedere. Mancano punti, certamente, ma guardando bene la Fiorentina non è distante da chi la precede. Non dico di sognare, ma penso si sia rimesso tutto in carreggiata rispetto a qualche settimana fa. Prima vedevo poca qualità nelle giocate e Italiano si è dovuto inventare un po’ di tutto per velocizzare la manovra. Vedevo i giocatori assenti e questo a Firenze non viene sopportato, ora pare che si sia trovata la quadratura del cerchio. Siamo in lotta su tre fronti, è tutto ancora aperto”.

Quindi Pin prosegue: “Le sfide europee danno uno stimolo in più. Le squadre pensano più ad attaccare che a difendersi. Si punta più al risultato e penso che ciò avvantaggi una squadra come la Fiorentina, che sa giocare al calcio e il minor tatticismo permette ai singoli di venire fuori meglio. La Fiorentina può ripetere la nostra cavalcata nel 1990 e arrivare a Praga, le qualità ci sono tutte. Il livello degli avversari si alza ovviamente man mano che si avanza ma penso siano tutte alla portata. Si dovrà poi vedere la condizione fisica al momento delle partite. La Fiorentina ha superato il turno con Twente e Sporting Braga che parevano molto più avanti e così non è stato”.

E ancora: “La Fiorentina deve essere in grado di affrontare tutte e tre le competizioni. La squadra deve essere protagonista e sfornare prove convincenti come quella col Braga. Amrabat? Una competizione come il Mondiale fa storia a sè, può capitare che si paghi qualcosa a livello fisico e psicologico ma lo vedo in recupero. Il marocchino ha grande importanza nello scacchiere di Italiano. Per il finale di stagione punterei su Castrovilli. Rientra da un brutto infortunio ma è un centrocampista che abbina qualità e quantità. Riesce a spaccare la gara con le sue accelerazioni, senza dimenticare che ha un buon tiro da fuori”.