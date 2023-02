Pin: “La parola d’ordine dopo il Braga deve essere continuità. L’Empoli è in salute, ma la Fiorentina possiede un buon gruppo”

Celeste Pin, ex difensore viola, ha parlato a Lady Radio del successo della Fiorentina contro il Braga e della prossima sfida contro l’Empoli in campionato:

”La vittoria col Braga è un buon segnale, ma serve continuità. La Fiorentina ha fatto una prestazione di squadra, compreso chi è subentrato. Il Braga è una signora squadra, ma la Fiorentina l’aveva preparata meglio e ha dominato”.

E sull’Empoli: “La vittoria in Europa non deve farti sentire appagato. La Fiorentina ha un buon gruppo, nonostante le sconfitte con Bologna e Torino. L’Empoli è una squadra in salute, umile e ben organizzata”.