Pin: “Per la Fiorentina è l’anno della verità. Non mi aspettavo che Italiano…”

L’ex giocatore della Fiorentina, Celeste Pin, ha parlato a Radio Sportiva dell’inizio della stagione della squadra di Vincenzo Italiano.

Ecco le sue parole: “A Firenze è l’anno della verità. Contro l’Atalanta è arrivata una vittoria di prestigio e che ci voleva: spero che la Fiorentina sia tra le protagoniste. Non mi aspettavo che Italiano riuscisse ad incidere in così poco tempo: il ritiro di Moena e le parole di alcuni giocatori danno l’immagino di un tecnico con carisma e presente nello spogliatoio. Considera allo stesso modo tutti i componenti del gruppo e questa è una ricetta giusta per far bene. Obiettivi? Nessuno, se non quello di vincere due gare di fila e continuare a fare bene. Vlahovic? Ha grandi doti e una grandissima fame. È sempre pronto e preparato: mi auguro che possa restare alla Fiorentina per molto tempo”.