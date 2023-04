Pin: “Sottil ha sempre dimostrato attaccamento alla maglia viola, Jovic ha voglia di mettersi in mostra. I punti di penalizzazione della Juventus andrebbero raddoppiati”

A Lady Radio l’ex difensore della Fiorentina Celeste Pin ha spaziato dal campo a tematiche più generali finendo per esprimere le proprie sensazioni sull’imminente sentenza con protagonista la Juventus.

Ecco le parole del giocatore della Fiorentina: “Non credo che la Fiorentina possa sottovalutare la partita. Chi ha giocato meno ha voglia di far vedere di poter avere spazio e giocare di più in futuro. Jovic è il giocatore che manca a questa squadra, sta stentando in un bel momento per tutti. Credo abbia voglia di mettersi in mostra e oggi sarebbe l’occasione perfetta”.

E ancora: “Diamo tempo a Sottil per recuperare con un bruttissimo infortunio. Non va pressato e quando ha avuto spazio ha dimostrato l’attaccamento alla maglia viola. Il gruppo viola è coeso, ha trovato la quadra e vuole portare a casa qualcosa di importante. Penso che alla Juventus i punti di penalizzazione andrebbero raddoppiati. Non saprei che sensazione avere, non voglio pensare ad uno sconto”.