Pin: “Stagione da 7 pieno per la Fiorentina e credo che giocherà pure la Conference. Nzola? La punta è l’operazione da privilegiare”

L’ex calciatore viola Celeste Pin ha parlato a News.Superscommesse della stagione appena conclusa della Fiorentina, fra campo e mercato.

“Il mio voto è estremamente positivo: un 7 pieno, perché la squadra, partita male in campionato, ha saputo rialzarsi rispondendo sul campo e raggiungendo poi le due finali. Le due finali rappresentano due risultati importanti raggiunti in una stagione, per giunta, particolarmente faticosa per numero di partite ed il Mondiale in Qatar”.

E sul mercato: “In assoluto l’operazione da privilegiare è quella di portare a Firenze una punta che ci dia garanzie. Nzola? Il nome e le caratteristiche del giocatore le deve designare Italiano, lui ha sicuramente in mente un prototipo di attaccante giusto per la sua squadra”.

Infine sulla possibile penalizzazione della Uefa alla Juventus: “Se esiste una giustizia sportiva, la Fiorentina dovrebbe assolutamente parteciparvi. Bisogna capire questa giustizia che parametri ha, quali valori soprattutto, ma a mio parere non ci dovrebbero essere grandi dubbi, nel senso che la Viola disputerà anche la prossima Conference League”.