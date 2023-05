Pin: “Vincere a Sassuolo e alzare la Conference League: si può fare, assolutamente. Juventus? Stupito da chi si stupisce. Noi ripartiti dalla C2 per molto meno”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Celeste Pin è intervenuto a Lady Radio, tornando anche su quanto accaduto alla Juventus: “Sarebbe da non commentare. Piuttosto, mi stupisco di chi ancora si stupisce. Chi sbaglia deve pagare, ma non sembra funzionare così. Più che altro penso alla Fiorentina, che è dovuta ripartire dalla Serie C2 per molto meno”.

Sui prossimi impegni della Viola: “L’obiettivo è chiaro: vincere a Sassuolo e a Praga. La Fiorentina può farcela, si possono assolutamente fare entrambe le cose. Anche perché la finale in Coppa Italia è ricordo amaro, la squadra meritava di più. Chi gioca in difesa contro il West Ham? Mi sento di dire Ranieri, è stato il più affidabile nell’ultimo periodo”.