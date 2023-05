Pioggia di gol nella serata di Serie A: l’Inter ne fa 6 al Verona, la Lazio 2 al Sassuolo. Pari per Milan e Roma Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si sono appena concluse le quattro gare del mercoledì sera di Serie A. La Lazio ha battuto 2-0 il Sassuolo con le reti di Immobile e Basic: con questo risultato, il Napoli non è ancora certo dello Scudetto. Il Milan, poi, non è andato oltre l’1-1 con la Cremonese, anzi, ha dovuto rimontare la formazione di Ballardini che era passata in vantaggio con Okereke; per i rossoneri l’ha pareggiata il subentrato Messias. Pari, sempre per 1-1, anche fra Monza e Roma: i giallorossi avanti con El Sharaawi sono stati ripresi da Caldirola. Infine, l‘Inter ha dilagato sul campo del Verona, vincendo addirittura 6-0 con le doppiette di Dzeko e Lautaro, oltre al gol di Calhanoglu e l’autorete di Gaich.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 79, Lazio 64, Juventus 63, Inter 60, Atalanta 58, Roma 58, Milan 58, Fiorentina 46, Bologna 45, Torino 45, Monza 45, Sassuolo 43, Udinese 42, Salernitana 35, Empoli 32, Lecce 31, Spezia 27, Verona 27, Cremonese 21, Sampdoria 17.