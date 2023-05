Pioggia di mail e di proteste dei tifosi della Fiorentina per la finale di Coppa Italia inventata. Perché a tutto c’è un limite

La finale inventata di Coppa Italia non è passata di certo inosservata tra i tifosi della Fiorentina, tutt’altro. Una pioggia di mail e di proteste, soprattutto via social, si sono scatenate dopo la gaffe di un giornalista del TG5 portata alla luce da Fiorentinanews.com. Quel “messaggio mandato (dall’Inter ndr) alla Juve in vista della finale di Coppa Italia del 24 maggio” è stato preso da molti sostenitori gigliati come un affronto che valeva bene una lettera di protesta.

Perché va bene non essere considerati al livello delle strisciate, va bene avere un bacino di utenza inferiore rispetto alle super big del campionato, ma a tutto c’è un limite. E comunque la Fiorentina non è, per tradizione e per seguito, una squadra di terza fascia, anzi.

E allora è bene che molti si siano fatti sentire e che la cosa non sia passata inosservata, almeno a futura memoria. Nell’anno in cui nessuna strisciata ha vinto il titolo italiano, sia mai che possa avvenire un altro ‘miracolo’.