Pioli: “Contro la Fiorentina non abbiamo messo in pratica quello che avevamo preparato, il rimpianto è non aver pareggiato. Per me giocare a Firenze è un qualcosa di personale e intimo”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli si è espresso a Milan Tv sulla gara persa contro la Fiorentina per 2-1: “La Fiorentina ha giocato meglio di noi nel primo tempo, noi non siamo riusciti a mettere in pratica quello che abbiamo preparato. Il gol subito ci ha dato una scossa, potevamo trovare il pareggio e cambiare la partita ma non è stata la nostra serata migliore. Il rimpianto è sicuramente non aver pareggiato. Nel primo tempo siamo stati bravi e fortunati a non subire gol. La ripresa è stata più equilibrata”.

E in vista della partita in Champions League contro il Tottenham afferma: “Vincere più duelli è una situazione importante. All’andata avevamo una percentuale alta. Non ci porteremo niente di questa partita: è una partita secca, avversario che conosciamo bene, diverso dalla Fiorentina. Non conta come ci arriviamo, dovremo fare una partita di quantità e qualità”.

E in ricordo di Astori dichiara: “Per me è sempre molto particolare, personale e intimo giocare a Firenze”.