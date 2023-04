Pioli contro l’arbitro dopo Bologna-Milan: “Partita determinata da episodi: ci mancano due rigori”

Al termine della sfida pareggiata questo pomeriggio contro il Bologna, l’allenatore del Milan Stefano Pioli, ha analizzato la prestazione della squadra ai microfoni di DAZN: l’ex tecnico viola, oltre a rimproverare ai propri ragazzi l’inizio shock, è apparso molto nervoso per alcune decisioni prese dal direttore di gara durante i novanta minuti. Queste le sue parole:

“La partita l’abbiamo fatta tutta. Certo, non dovevamo partire in quel modo… Subire quel così non ci sta per il nostro livello. Poi la partita l’abbiamo controllata, ma non siamo stati così precisi e concreti nel finalizzare le occasioni create. È chiaro che non possiamo essere soddisfatti. In campionato dispiace perdere questa opportunità”.

Il tecnico rossonero, visibilmente arrabbiato con la direzione di gara, ha voluto anche dire la sua sui presunti rigori non concessi alla sua squadra: “Gli episodi possono determinare il risultato finale eh… C’erano due rigori. Onestamente: la dinamica del fallo di mano ti dice che è fallo di mano; tu lo fischi e poi vai al VAR. Per me era rigore: poi se il VAR corregge corregge. Ma era rigore. Dispiace. Dovevamo palleggiare un po’ di più, però abbiamo sviluppato bene tante situazioni. C’è mancato il guizzo finale. Ci siamo messi in difficoltà da soli con il gol subito all’inizio”.