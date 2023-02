Pioli è pronto a recuperare una pedina fondamentale contro la Fiorentina

Un altro clean sheet quello collezionato da Tatarusanu con la casacca del Milan. Un dettaglio importante per la vittoria dei rossoneri di Pioli ieri pomeriggio, che hanno battuto con un solo gol il Monza.

Il rendimento dell’ex portiere viola è stato aspramente criticato dai tifosi, abituati alla sicurezza di Maignan, attualmente infortunato. Nonostante i minuti di imbattibilità continuino ad aumentare per Tatarusanu, il portiere francese ha messo nel mirino il ritorno in campo, che dovrebbe essere il 4 marzo contro la Fiorentina in Serie A. Lo scrive calciomercato.com