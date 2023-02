Pioli: “Fiorentina tappa fondamentale prima da giocatore e poi da allenatore. Ne sono uscito rafforzato”

Appena premiato con la Panchina d’Oro come miglior allenatore dello scorso anno, Stefano Pioli ha parlato anche della sua esperienza alla Fiorentina: “Firenze per me ha rappresentato tanto prima di tutto da giocatore, visto che è stata la mia permanenza più lunga in in club. Da allenatore potrei dire lo stesso, perché da quei due anni sono uscito rafforzato. Con il cuore pesante, ma con tanto in più dentro di me”

