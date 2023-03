Pioli ha tre certezze in più per sfidare la Fiorentina

L’allenatore del Milan ed ex Fiorentina Stefano Pioli, anche in vista della sfida di Champions League della prossima settimana, tiene conto di possibili cambiamenti nella formazione. Soprattutto grazie al recupero di alcuni calciatori fondamentali della propria rosa, tra cui il centrocampista Ismael Bennacer, che è addirittura candidato a un posto da titolare, come riporta il portale del Corriere dello Sport.

I rossoneri, già da circa una settimana, hanno ritrovato anche Mike Maignan, che torna tra i pali rimettendo in panchina l’ex viola Tatarusanu. Pioli, inoltre, ha recuperato anche il terzino Davide Calabria.