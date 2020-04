In una diretta Instagram con la pagine Gi Group Italia è intervenuto l’ex allenatore viola Stefano Pioli, che ha ricordato anche il suo doloroso addio alla Fiorentina. Queste le sue parole sull’episodio: “La scelta più difficile è stata quella quando ho dato le dimissioni a Firenze. Mi ha insegnato che non bisogna mai dare nulla per scontato”.