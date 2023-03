Pioli: “La sconfitta contro la Fiorentina ha interrotto il nostro momento positivo e ci ha fatto perdere continuità”

In vista della partita con la Salernitana, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato tornando anche sulla sconfitta contro la Fiorentina: “Perdere a Firenze ha interrotto il nostro momento positivo è ci ha fatto perdere continuità. In Champions siamo stati bravi a passare il turno ma ora dobbiamo tornare a vincere in campionato. Io penso solo alla mia squadra e non alle altre, non ho visto nemmeno le azioni di Spezia–Inter“.