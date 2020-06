Pioli: “Le partite perfette non esistono, ma la vittoria per 7-1 a Firenze contro la Roma si avvicinò molto alla perfezione”

Il tecnico del Milan ed ex Fiorentina Stefano Pioli in conferenza stampa è tornato a parlare anche del match rocambolesco di Coppa Italia dello scorso anno. Partita che vide i viola battere la Roma per 7-1: “L’anno scorso a Firenze vincemmo 7-1 contro la Roma. Per me le partite perfette non esistono, ma quella si è avvicinata molto. Adesso però quello che conta è la partita di domani, dobbiamo migliorare la nostra posizione di classifica.

