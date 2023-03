Pioli: “Non pensavamo alla Champions, è che la Fiorentina ha fatto meglio di noi in tutto. L’atmosfera? Il pubblico di Firenze sa quanto era bello Davide”

Molto onesto a Sky il commento dell’allenatore rossonero Stefano Pioli:

“Abbiamo preparato la partita come se fosse molto importante, è che la Fiorentina soprattutto nel primo tempo ha fatto meglio di noi per qualità, per energia, arrivava sempre prima sulle seconde palle. Nella ripresa abbiamo fatto un po’ meglio però purtroppo la prima parte no e questo ha penalizzato la nostra prestazione. Pensieri sulla Champions? No, no la Fiorentina ha giocato meglio di noi ma non perché stessimo pensando al Tottenham. Dovevamo fare tante cose meglio e non ci siamo riusciti. Questo è uno stop che non volevamo ma non siamo riusciti a rimettere in campo la stessa prestazione di domenica scorsa.

Atmosfera speciale? E’ chiaro che per me, intimamente è sempre una partita particolare, poi il fatto che oggi ci fosse anche la ricorrenza ha reso tutto più particolare. Il pubblico di Firenze sa tutto quello che è successo e quanto era bello Davide”.