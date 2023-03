Pioli: “Prima la Fiorentina, poi penseremo anche alla Champions. Astori è sempre con me, giocare a Firenze è sempre speciale. Domani non ci sarà Brahim Diaz”

L’allenatore del Milan ed ex Fiorentina Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro la Viola: “Per me la partita di Firenze è sempre speciale, domani lo sarà ancora di più. Davide sorriderà sicuramente, non ne ho dubbi: è sempre con me, ha lasciato tanti insegnamenti che vogliamo tutti portare avanti. Un vero capitano”.

Sulla partita di domani: “Prima c’è la Fiorentina, una sfida molto importante e difficile, poi penseremo alla Champions. Questo è il momento di continuare a vincere, di dare continuità alle nostre prestazioni. Finalmente abbiamo recuperato giocatori importanti come Florenzi e Calabria. De Ketelaere? Domani tocca a lui: Brahim Diaz non ci sarà. Deve pensare a essere decisivo”.