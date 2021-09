Pioli: “Questo Milan vince anche senza giocare bene, merito della mentalità. Maldini…”

Al termine della rocambolesca vittoria contro lo Spezia, il tecnico del Milan Stefano Pioli ha voluto sottolineare l’importanza della vittoria, togliendosi anche qualche soddisfazioni. Queste le sue parole a Dazn:

“E’ stata una partita complicata, era la quinta partita in quattordici giorni contro una squadra che sta bene. E’ una gran vittoria. Abbiamo giocato bene, ma non benissimo. Vincere le partite in cui non rendi al 100% vuol dire avere una forza mentale importante. Continua la dinastia Maldini? Daniel ha talento, tecnica, vede il gioco e sa inserirsi. Deve fare un po’ di più nell’essere più rapido nello smarcarsi. Oggi Bourabia lo curava da vicino, doveva sfilarsi di un paio di metri. Se non lo fai hai meno tempo di gioco. Abbiamo insistito tanto nell’attaccare l’area, può solo crescere e ha tutto per darci soddisfazioni in futuro”.