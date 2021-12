Piovono elogi per la Fiorentina di Italiano: “Una squadra guidata dal principio di vittoria o morte, come nel 1530”

Dopo il lungo articolo della prestigiosa rivista statunitense Forbes (LEGGI QUI), questa volta è stato un importante quotidiano ad occuparsi della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Si tratta dello spagnolo El Pais, che ha dedicato un lungo articolo alla Viola: ‘La Fiorentina de Italiano: victoria o muerte’.

Il riferimento, neanche troppo nascosto, è alla capacità della squadra viola di non accontentarsi del pari: il primo della stagione, infatti, è arrivato soltanto ieri alla 18esima giornata di campionato. Nell’articolo El Pais ripercorre la storia della Fiorentina, accompagnata nel corso degli anni dal grande calore della propria tifoseria. Piovono elogi per Italiano, definito ‘uno stratega formidabile’ in grado di mandare in campo i suoi giocatori ‘senza complessi contro ogni avversario’.

Il quotidiano iberico si sofferma anche sull’assedio di Firenze nel 1530, rimasta nella storia anche per la partita di Calcio Storico che si disputò in Santa Croce: ‘La Fiorentina di oggi è una squadra irriducibile guidata dal principio di vittoria o morte, proprio come allora‘.