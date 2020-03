Pippo Russo: “Fino al momento del passaggio di proprietà la prospettiva di fare davvero il nuovo stadio della Fiorentina era solo una chiacchiera da circolo. Adesso…”

Sulle pagine de La Repubblica il giornalista Pippo Russo prende in esame la questione legata al nuovo stadio della Fiorentina: “Sono 12 anni che a Firenze si dibatte su quella che dovrebbe essere la nuova casa della Fiorentina. Le ultime nuove dicono che la settimana da iniziarsi domani possa essere decisiva. Più o meno come lo sono state altre decine di settimane da quella mattina di settembre del 2008 in una sala del Four Season. Da quei giorni è mutata un’intera classe politica ed è cambiata anche la proprietà viola, con l’arrivo di una nuova compagine che viene dall’altro mondo e dimostra di volerlo fare sul serio. […] A Firenze il contorno sta diventando il vero centro della questione. Con lo scatenarsi di una corsa a suggerire, consigliare e fare pressioni ad una grande assente idea di città, che ha necessità d’essere città metropolitana anziché fermarsi entro i confini municipali. Fino al momento del passaggio di proprietà la prospettiva di fare davvero il nuovo stadio della Fiorentina era solo una chiacchiera da circolo, altrimenti perché mai un presidente di quartiere si accorgerebbe giusto adesso che il Franchi rischi di fare la fine del Flaminio? La prospettiva era già presente con i Della Valle, e già allora si parlava di stadio alla Mercafir. E in fondo ci si stava comodi dentro quella progettualità immobile. Adesso invece ci si ritrova davvero in un diverso stadio della vicenda”.