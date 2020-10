Pirlo: “Il cartellino rosso a Chiesa? Se non si può nemmeno andare a contrasto con il piede per terra è finita”

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha commentato così a Sky Sport l’espulsione contro il Crotone dell’ex esterno della Fiorentina Federico Chiesa, entrato a suo modo nella storia della ‘Vecchia Signora’ per essere il primo giocatore bianconero a rimediare un rosso diretto all’esordio: “Ci sono stati episodi che ci hanno costretti a fare una partita diversa, ma è normale perché siamo una squadra giovane e in costruzione. Chiesa? Se non si può neanche più andare a contrasto con il piede per terra è finita. Poi sicuramente i punti pesano, bisogna fare esperienza giocando”.

