Pistocchi: “A parole in Italia tutti vogliono i giovani, nei fatti non li vuole nessuno. Se fossi in una grande squadra prenderei Lucca”

Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto così a TMW: “A parole in Italia tutti vogliono i giovani, nei fatti non li vuole nessuno. Vengono definiti giovani anche i 2000, ad esempio Fagioli, molto interessante e con buona personalità, che è stato spedito a Cremona dalla Juventus. Lucca ha qualità normali, grande potenza, un po’ ruvido tecnicamente ma se pensiamo che è stato escluso Raspadori ieri sera a San Siro il discorso Lucca-Nazionale è prematuro. Io però se fossi una grande squadra lo prenderei, visto che non ci sono prospetti simili in giro”.