Pistocchi: “Chi dirige il calcio purtroppo si occupa solo di denaro. Nico Gonzalez è stato vicino a Juve e Sassuolo”

Questo pomeriggio il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi è intervenuto a Radio Bruno per commentare i temi caldi in casa Fiorentina: dal tardo rientro dei sudamericani all’impatto di Nico Gonzalez in maglia viola. Queste le sue parole:

“Purtroppo tutti eravamo a conoscenza del fitto calendario internazionale, comprese le società. Tutti inizialmente sono stati zitti salvo poi accorgersene all’ultimo momento. E’ chiaro che finche non si raggiunge ad un compromesso tra i club, che pagano i calciatori e quindi sono i veri e propri datori di lavoro, e la Fifa queste situazioni si ripeteranno all’infinito. Il problema va risolto politicamente, io proporrei di concentrare le qualificazioni in un periodo stretto facendo in modo che non influisca sui singoli campionati. Che i giocatori dal Sudamerica tornino a poche ore dalla partita, e che quindi non siano poi in grande di affrontarla, è sempre successo ma è una grana che prima o poi andrà risolta. Chi dirige il calcio purtroppo però si occupa solo di denaro e di altri temi e quindi tutto passa in secondo piano. La Serie A un campionato? Si sono d’accordo perche a mio modo di vedere le tre squadre leader della scorsa stagione – Inter, Milan e Juventus – con l’ultima campagna acquisti si sono molto indebolite. Allo stesso tempo altre – Lazio, Napoli e Roma – si sono molto rinforzate e quindi vedo molto piu equilibro rispetto agli anni passati, poi ovviamente sarà il campo a dire la sua. Sono dell’idea che quest’anno la differenza non la faranno i campioni ma gli allenatori e in questo ci metto dentro anche Italiano. La Fiorentina contro il Torino mi è piaciuta molto, sono dell’idea che quest’anno Pradè e soci abbiano lavorato molto bene a differenza di quanto fatto negli anni precedenti. C’è ancora qualcosa da mettere a posto e io, dopo l’acquisto di Torreira uno tra Amrabat e Pulgar l’avrei ceduto. La squadra adesso però ha una logica, con il 4-3-3 l’acquisto di Nico Gonzalez può far la differenza. E’ un giocatore che seguo da tempo, qualche anno fa a Milano ero a pranzo e accanto a me c’erano dei dirigenti della Juventus e del Sassuolo che stavano valutando l’acquisto di Gonzalez in comproprietà. Ha buona tecnica, è veloce e abile ad attaccare la profondità, con lui il trio d’attacco della Fiorentina è molto ben assortito. Credo che quest’anno, complice l’arrivo di un tecnico come Italiano, i tifosi della Firoentina cominceranno ad avere qualche soddisfazione in più rispetto al recente passato”.