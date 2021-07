Pistocchi: “Dopo l’infortunio di Demme, al Napoli serve un alternativa. Al suo posto prenderei uno tra Amrabat e Pulgar che vivono un dualismo alla Fiorentina”

Il giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli suggerendo due calciatori della Fiorentina come possibili sostituti dell’infortunato Demme:

“Il Napoli è sul mercato per migliorare il centrocampo. L’infortunio di Demme non ci voleva, soprattutto in questo periodo in cui si costruiscono le squadre. Bisogna trovare un’opportunità per quel ruolo. Al Napoli serve un calciatore che blocca la manovra, io andrei a prendere uno tra Pulgar e Amrabat che vivono un dualismo alla Fiorentina, oppure andrei a pescare in Sudamerica”.